Dividenden-Poker um Casino, Eniwa & Co.: Dürfen Unternehmen trotz Kurzarbeit Dividenden ausschütten?

Auch Fritz Bosshardt vom linksliberalen Team Baden findet die Dividendenpolitik des Casinos problematisch – aber nicht aus moralischen Gründen. «Das Casino sollte sicherstellen, dass langfristig genügend Eigenkapital vorhanden ist, um den Betrieb sicherstellen zu können. Niemand weiss, wie lange die Coronakrise dauert.» Die Dividenden könnten, falls das Geld tatsächlich nicht benötigt werde, auch noch in den nächsten Jahren ausbezahlt werden. Selena Rhinisperger, Präsidentin der SP Baden, findet Dividenden bei Kurzarbeit «grundsätzlich nicht in Ordnung» – auch wenn, wie im vorliegenden Fall die Bevölkerung von Baden eventuell mitprofitiere.

Stadtammann Markus Schneider (CVP) ist Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtcasino Baden AG und verteidigt die Dividende: «Als Stadt sind wir dankbar, dass wir eine Dividende erhalten sollen – definitiv entscheiden wird die Generalversammlung im Herbst.» Es handle sich um einen für Baden substanziellen Betrag. Die Rendite in den letzten zwei Jahren: 1,0 Millionen und 1,25 Millionen Franken. «Es gilt zu bedenken, dass die Dividende auf Basis des erfolgreichen Geschäftsjahres 2019 ausgeschüttet wird, als weder Corona noch Kurzarbeit ein Thema waren», so Schneider.

Verwaltungsratspräsident Jürg Altorfer sagt, die Dividendenfrage sei von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung intensiv diskutiert worden. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir eine Verantwortung gegenüber all unseren Stakeholdern haben. Deshalb haben wir uns entschieden, wo immer möglich unsere Mitarbeitenden, die Vereine, Handwerker, aber auch die Stadt Baden als unseren Hauptaktionär zu unterstützen.»

Den Mitarbeitenden werde der volle Lohn bezahlt, die Vereine erhielten weiterhin die Sponsoringbeiträge, der Umbau des Restaurants finde statt und die Dividende werde im gewohnten Rahmen ausgeschüttet. «Dank des sehr guten Geschäftsergebnisses 2019 und den sehr guten Zukunftsaussichten müssen und wollen wir unsere Dividendenpolitik auch in diesen schwierigen Zeiten nicht ändern», sagt Jürg Altorfer.

Für die Stadt Aarau geht’s um 7,5 Steuerprozente

In Aarau wird die Dividenden-Frage noch heisser diskutiert. Aus Zeitgründen und weil der Betrag, den die Stadt vom Energieversorger Eniwa bekommt, deutlich höher ist als in Baden. Es geht um 4,86 Millionen Franken, was 7,5 Steuerprozenten entspricht (bei einem Steuerfuss von 97 Prozent). Ein Vorstoss der Grünliberalen hat das Thema aufs politische Parkett gebracht. Diskutiert wird an der Einwohnerratssitzung vom 8. Juni. Weil dann die Eniwa-Generalversammlung bereits gewesen wäre, hat der Stadtrat diese in Last-Minute-Manier auf Anfang Juli verschieben lassen.