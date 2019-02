Die Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) lösen das gemeinsame Orthopädiezentrum nach fünf Jahren auf Ende März wieder auf. Das teilen die beiden Spitäler am Montag in einem gemeinsamen Communiqué mit. Sie wollen wieder zwei eigenständige Kliniken schaffen.

Durch diese Massnahme sollten "schlankere Strukturen mit effizienteren Abläufen" entstehen. Für die Patienten sei "eine qualitativ hochwertige orthopädische Behandlung" an beiden Standorten gewährleistet.

Die Zusammenarbeit der beiden Kantonsspitäler geht auf den Mai 2014 zurück. Ziel des gemeinsamen Zentrum war es, mit einer Bündelung der Kräfte sich als eine von sieben sogenannten A1-Kliniken in der Schweiz zu positionieren.

Nach knapp 5 Jahren habe sich herausgestellt, dass der administrative Aufwand für den Betrieb zu hoch ist. Der Grund: Es müssten an zwei Standorten Sprechstunden und Operationen geplant werden. Und: Die Mediziner müssten während der Arbeitszeit oft zwischen den beiden Standorten pendeln.

Vor diesem Hintergrund seien die beiden Kantonsspitäler zum Schluss gekommen, dass eine Auflösung des gemeinsamen Orthopädiezentrums die sinnvollste Lösung darstelle.

Da beide Institutionen über genügend hohe Fallzahlen verfügen würden, profitierten die Patienten "auch in Zukunft sowohl in Aarau als auch in Baden von einer qualitativ hochwertigen Behandlung".

Ob die Massnahme mit der sogenannten Chefarzt-Affäre zu tun hat, ist noch nicht klar. (jk)