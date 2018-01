Es konnte keine andere Hecke sein?

Nein. Sie werden dann sehen, wieso. Da musste ich auch ausserkantonal suchen. Schliesslich bin ich aber fündig geworden, das war ein gutes Gefühl.

Welche war für Sie die schwierigste Location beim «Bestatter»?

Die Meyerschen Stollen in Aarau, in denen in der zweiten Staffel der Showdown stattfindet. Ein klar definierter Ort, aber wir konnten dort nicht drehen. Die Stollen sind zu eng. Der Aufwand wäre undenkbar gewesen, schon nur um den Strom zu verlegen. Ich habe so viele Höhlen angeschaut. Schliesslich haben wir im Versuchsstollen Hagerbach in Flums gedreht. Einem Versuchsgelände für Spritzbeton.