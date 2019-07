Wer die Adresse gefunden hat, kann nicht mehr falsch gehen: In grossen Lettern steht der Name der Besucherin, die Renate Maag aus Oberrohrdorf für diese Nacht empfängt, auf einem Zettel an der Tür. Doch nicht alle kommen so weit: Ihre Besucher aus aller Welt, aus China, Indien oder Kanada, haben oft wenig Sinn für Schweizer Anschriften. «Zumeist schicke ich den Link für den Fahrplan der SBB und den Namen der Bushaltestelle, das hat sich als einfachste Lösung herausgestellt», erklärt Renate Maag lachend. Dort holt sie ihre Gäste ab.

Maag ist ein sogenannter «Superhost» bei Airbnb und vermietet regelmässig ein Zimmer mit Bad in ihrem Haus. «Superhost» wird nur, wer zahlreiche gute Bewertungen erhält. Renate Maag hat aktuell 115 Bewertungen und insgesamt 5 Sterne. Nur bei der Lage ist es ein halber Stern weniger, was aber immer noch sehr gut ist, bedenkt man ihren Wohnort: Oberrohrdorf. Doch warum kommen so viele Menschen zu ihr ins Dorf? Maag ist selbst überrascht, wie gut es läuft, und erklärt es so: «Wenn du von China aus nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchst, ist Oberrohrdorf natürlich sehr nah bei Zürich und anderen Schweizer Grossstädten.»