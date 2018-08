Im Jahr 2012, dem Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, betrug der reine Strompreis ohne Abgaben und Netzentgelt im Gebiet des aargauischen Energieversorgers AEW Energie AG rund acht Rappen pro Kilowattstunde. In den Folgejahren sank er auf unter sechs Rappen. Dies, nachdem der Grosshandelspreis an der Strombörse in Leipzig massiv gesunken war. Diese Phase ist – mindestens vorläufig – vorbei. Der Preis für Energie ist im Grosshandelsmarkt in den vergangenen 12 Monaten um 60 Prozent gestiegen. Das wirkt sich auch auf den Strompreis im AEW-Gebiet aus. Allerdings bei weitem nicht in diesem Ausmass. Der Grund liegt darin, dass die AEW diese massive Preissteigerung dank der Verwertung ihrer Eigenproduktion teilweise abfedern kann.

So kündeten CEO Hubert Zimmermann und Marc Ritter, Leiter Geschäftsbereich Energie, am Mittwoch in Aarau an einer Medienorientierung per 2019 eine Preiserhöhung von fast neun Prozent an. Demnach kostet eine Kilowattstunde für einen Durchschnittshaushalt ab dann knapp über 20 Rappen (vgl. Grafik). Bei einem Haushalt mit einem Verbrauch von 4500 kWh bedeutet dies eine Mehrbelastung von 75 Franken pro Jahr bzw. Fr. 6.30 pro Monat. Für Haushalte mit grösserem Verbrauch fällt die Erhöhung in Franken stärker aus, für solche mit kleinerem Verbrauch tiefer.