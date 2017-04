An den Jägern liegt es nicht, dass der Feldhasenbestand im Aargau seit Jahren deutlich abnimmt. Zwar wurden im Jahr 1980 noch über 700 Hasen geschossen, wie eine Tabelle im Magazin «Umwelt Aargau» zeigt. Damals war der Feldhase noch viel häufiger und wurde im Aargau regelmässig gejagt. Dies hat sich seit der Jahrtausendwende geändert. «Der Feldhase ist keine geschützte Tierart, dennoch schiessen wir ihn schon seit langem nicht mehr», sagt Werner Werder, Jäger aus Boniswil und Projektleiter des Hasenförderungsprojekts im Seetal (siehe Artikel links). So verzeichnet die kantonale Jagdstatistik seit 2001 durchwegs 0 geschossene Feldhasen, und auch die Zahl der überfahrenen oder tot aufgefundenen Tiere hat sich reduziert. «Dies weist darauf hin, dass der Bestand trotz der Schonung durch die Jagdgesellschaften weiter sinkt», sagt Werder.

Statt mit dem Gewehr werden die Hasen im Aargau mit Scheinwerfern gejagt. Jeweils im Frühling fahren die Jäger mit dem Auto über die Feldwege ihres Reviers, leuchten links und rechts aus den Fenstern und zählen die Hasen. Feldhasen sind dämmerungs- und nachtaktiv, die Zählungen finden daher in der Nacht statt. Die Reichweite eines Scheinwerfers beträgt rund 200 Meter. Entdeckte Feldhasen werden auf der Karte eingetragen und schliesslich dem Kanton gemeldet.

Die erste systematische Zählung fand 2001 statt, seither verschwand der Feldhase aus immer mehr Regionen. 2001 gab es 13 Jagdreviere ohne Hasen, 2010 waren es schon 50 und im letzten Jahr wurden in 70 von 210 Revieren keine Feldhasen mehr gesichtet. Weil sich die Hasen vermehrt in den Wald zurückziehen und sich sehr gut in der Vegetation verstecken können, dürfte der tatsächliche Bestand grösser sein. Dennoch lassen sich die Zahlen vergleichen, weil die Zählmethode und die bearbeiteten Flächen über die Jahre konstant geblieben sind. (fh)