Der FC Wohlen muss sich erneut auswärts mit einem Punktgewinn zufriedengeben

Wie schon vor zwei Wochen aus Schötz reisen die Freiämter auch an diesem Wochenende ohne Sieg zurück ins Freiamt. Die Gastgeber des SC Goldau machten es dem Favoriten von der ersten Minute an schwer. Aggressiv und hochmotiviert warfen sich die Schwyzer in die Zweikämpfe und versuchten so das Wohler Kombinationsspiel frühzeitig zu unterbinden. Insbesondere in der ersten Hälfte gelang dies den Goldauern sehr gut. Wohlen konnte sich kaum entfalten und suchte immer wieder die Anspielstationen auf den Aussenpositionen. Goldau durchschaute das schnell und machte sich diesen Umstand zu Nutze. Nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Luiyi Lugo fehlte den Wohlern erneut eine Anspielstation im Strafraum, sodass die vielen Flankenversuche oft schnell verpufften.

Keine attraktive Partie

Für die rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer bot sich so in der ersten Hälfte keine attraktiv anzusehende Partie. Goldau verstand es sehr gut den Gästen auf den Füssen zu stehen und offenbarte wiederum, dass den Wohlern zweikampfstarke Teams nicht zu liegen scheinen. Das torlose Remis zur Pause war somit folgerichtig und verdient. Wohlen kam in der gesamten Hälfte nur ein einziges Mal wirklich gefährlich vor das Tor der Goldauer, als Ronny Minkwitz eine zu lang geratene Flanke mit Mühe per Volleyabnahme und Aufsetzer auf die Latte setzen konnte.