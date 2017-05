Somm kann nicht verstehen, dass sich die Politik nicht vehementer gegen die Vorlage stemmt, dass der Abstimmungskampf höchst lau stattfindet, angesichts der Tatsache, was der Schweiz bei einer Annahme drohe. Somm erinnert sich dabei an die legendären Auseinandersetzungen, als es 1992 um den EWR-Beitritt ging; erzählt etwa von der öffentlichen Veranstaltung im Tägerhard in Wettingen, wo es fast tumultartig zuging, wo er selber und Christoph Blocher leidenschaftlich miteinander stritten.

Ein lauer Abstimmungskampf

Von einer solchen Leidenschaft sei im aktuellen Abstimmungskampf wenig zu spüren, konstatiert Somm. Er kritisiert, dass kaum Persönlichkeiten aus der Wirtschaft öffentlich gegen das Energiegesetz antreten. «Die Wirtschaft hat den Abstimmungskampf den Verbänden delegiert», sagt Somm. Und das sei ein Fehler, man müsse zu den Menschen gehen, ihnen erklären, was allenfalls auf sie zukomme.

Auch deshalb ist es für ihn klar, dass sich der «alte Chlaus», wie sich Somm scherzhaft nennt, noch einmal einmischt. «Ich bin ein Kämpfer», erklärt Somm und gesteht dann auch: «Auseinandersetzungen für eine Sache, von der ich überzeugt bin, machen mir immer noch grossen Spass.» Wer ihm zuhört, wie er engagiert argumentiert, kommt zum Schluss: Die Auseinandersetzung erhält jung.

Die Sorgen des Edwin Somm

Das Gespräch findet auf Wunsch von Edwin Somm in der Villa Boveri in Baden statt. Der Sohn des BBC-Firmengründers Walter Boveri hatte 1943 die Villa den Angestellten vermacht, der spätere ABB-Chef Somm hatte sich dafür eingesetzt, dass die in die Jahre gekommene Villa renoviert wurde und zu einem öffentlichen Begegnungsort und Kulturzentrum geworden ist. In die Villa Boveri zog sich Somm zurück, wenn es kritische Verhandlungen gab; hier verhandelte er mit den Chinesen, hier debattierte er mit der streitbaren Zürcher Stadträtin Koch – und hier erklärt er dem Journalisten, warum das Energiegesetz seiner Meinung nach wenigen nützt und vielen schadet.