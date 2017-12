Das Onlineportal wurde auch erst auf den schweizerisch-spanischen Doppelbürger aufmerksam, als sein Name öfters im internationalen Journalistennetzwerk auftauchte, das über die verschiedenen Offshore-Leaks rund um die Panama-Papers berichtete. «Noch kann nicht richtig eingeordnet werden, welche Auswirkungen die Verhaftung auf den Bankenplatz Schweiz hat», sagt Hässig weiter. «Die Spekulationen schiessen ins Kraut.»

Banker bei der UBS in Amerika

Bis 2009 war der Banker bei der UBS für Lateinamerika und Amerika zuständige. Bei der Grossbank hat er sich bis ins Kader hochgearbeitet. Plötzlich wechselte er die Stelle. «Nicht ganz freiwillig», sagen Leute, die ihn kennen. Er stieg bei der Bank BSI SA ein. 2014 wurde das Bankinstitut von der brasilianischen Gruppe BTG Pactual für 1,7 Milliarden Dollar gekauft.

Die BSI geriet aufgrund eines milliardenschweren Geldwäsche-Skandals um den malaysischen Staatsfonds «1MDB» in Schieflage. Wegen Verstosses gegen Geldwäschereivorschriften verfügt die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht im Mai 2016 die Auflösung der Bank und zog 95 Millionen Franken ein. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren und schloss die Bank. Das Unternehmen wurde in die Zürcher Privatbank EFG integriert.

Noch vor der Übernahme verlässt der Banker aus der Region Zofingen die BSI SA und macht sich selbstständig. «Erneut musste er gehen», weiss ein Insider. «Er lässt die Finger aber nicht von Geschäften mit Südamerika, obwohl er sich dort schon öfters die Finger verbrannt hat.» Stattdessen eröffnet er in der Region Zofingen am 1. März dieses Jahres zusammen mit einem andern ehemaligen BSI-Banker ein Büro für Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie Dienste im Rechts-, Finanz- und Steuerbereich.

Am Sonntag reiste der Vermögensverwalter mit Heimatort im Kanton Luzern nach Brasilien. Zwei Wochen wollte er bleiben und am zweiten Adventssonntag zurück sein. Daraus wird nun nichts. Seit Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft. «Es gibt Spuren, die auf seine kriminelle Beteiligung an vielen Transaktionen hindeuten, um diese zu verschleiern», sagte der Sprecher der brasilianischen Staatsanwaltschaft über den einstigen Schweizer Kaderbanker. «Er hat immer gewusst, was er tat», sagen Leute aus dem Umfeld. «Und er hat die Herkunft der Gelder gekannt und daran prächtig verdient.»

Die Arbeitsvorgänge des panamaischen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca wurden bekannt, weil am 3. April 2016 infolge eines Datenlecks über 11,5 Millionen vertrauliche Unterlagen ans Licht kamen. In diesen Dokumenten taucht auch immer wieder der Name des ehemaligen BSI-Bankers aus der Region Zofingen auf.

Trotzdem gilt für den Vermögensverwalter aus der Region weiterhin die Unschuldsvermutung.