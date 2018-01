Warum gerade jetzt?

Warum ERST jetzt, müsste man eigentlich fragen. Ich rechnete zu Beginn mit maximal zehn, zwölf Jahren. Dass daraus nun über 20 Jahre geworden sind, hat auch mit dem Wechsel in den Ständerat zu tun. 2019 ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung. Viereinhalb Legislaturen Bundesbern, das reicht.

Wollte Sie niemand vom Gegenteil überzeugen?

Doch. Die Menschen, die mir nahestehen, wissen am besten, mit wie viel Herzblut ich Politik mache. Aber ihnen war stets bewusst, dass ich noch andere Pläne habe. Ausserdem kennen sie mich und wissen, dass ich von einmal gefällten Entscheidungen schwer abzubringen bin.

Sie waren immer die Jüngste: jüngste Einwohnerrätin, jüngste Nationalrätin, jüngste Nationalratspräsidentin…

…und plötzlich merk ich, dass ich alt werde (lacht).

Sie sind nun 40 und hören auf, wenn andere erst anfangen.

Früher war das nationale Parlament typischerweise die Krönung nach einer langen Berufskarriere. Um die Jahrhundertwende änderte sich dieses Bild mit Jungpolitikern wie Toni Brunner, Ursula Wyss oder mir. Zwischenzeitlich hat die junge Generation erfreulich grossen Einzug gehalten im Parlament – gesellschaftlich ist das ganz klar ein Gewinn! Doch meine Erfahrung ist: Wer jung gewählt wird, muss sich auch gewisser Gefahren bewusst sein.

Was ist gefährlich daran?

Man könnte dazu verleitet werden, zu früh voll auf die Karte Politik zu setzen und dabei die Ausbildung und den Einstieg ins Berufsleben zu vernachlässigen. Mir persönlich war ein zweites Standbein wichtig, weil ich nie abhängig sein wollte vom politischen Amt.

Sie wurden immer sehr gut gewählt. Das Naheliegendste für Sie wäre doch ein Exekutivamt: Möglicherweise wird im Aargau bald der SP-Regierungsratssitz frei, Urs Hofmann wird kaum noch mal antreten.

So konsequent ich mich in den letzten Jahrzehnten der Politik widmete, so konsequent werde ich die Neuorientierung anpacken. 2020 für den Regierungsrat zu kandidieren, schliesse ich deshalb klar aus.

Scheuen Sie sich, Regierungsverantwortung zu übernehmen?

Überhaupt nicht. Es entspricht meinem Naturell, auch umzusetzen – und nicht nur zu entscheiden. Das hat mir im beruflichen Alltag immer gefallen und im Parlament oft gefehlt. Doch der Moment für einen Abschied aus der Politik ist reif. Ich durfte hier ja fast alles erleben: Einwohnerrätin, Grossrätin, Nationalrätin, dann Nationalratspräsidentin. Und jetzt im Ständerat. Ich werde mich dieser faszinierenden Arbeit bis zum letzten Einsatz voller Herzblut widmen – dann aber abschliessen und loslassen.

Sie klingen wehmütig.

Emotional bin ich, ja. Doch Wehmut spüre ich nicht. Vielmehr grosse Dankbarkeit für all die wertvollen Erfahrungen – und für das Vertrauen der Bevölkerung auf diesem ganzen Weg.

Werden Sie nicht schwach, wenn die Partei Sie doch noch fragt für eine Kandidatur als Regierungsrätin? Sind Sie es der Partei vielleicht sogar schuldig?

Die Frage war auf dem Tisch und ich habe abgelehnt. Die SP ist aktuell sehr gut aufgestellt, es gibt viele bestens qualifizierte Leute. Mein Rücktritt kann auch eine Befreiung für die Partei sein. Er macht Platz für andere.

Ihr Rücktritt geht aber wahrscheinlich auf Kosten des SP-Ständeratssitzes.

Es ist nie einfach, einen Ständeratssitz zu verteidigen. Aber ich traue das der Aargauer SP zu. Sie ist gut verankert, spürt den Puls der Bevölkerung und vertritt ihre Interessen engagiert – auch gegen die Sparwut. Ein effizienter Staat? Ja! Aber kein Kahlschlag, wie ihn viele Bürgerliche verlangen.

Wie geht es mit Ihnen weiter?

Zuerst konzentriere ich mich auf den Abschluss im Ständerat. Ich präsidiere neu die staatspolitische Kommission, wichtige Geschäfte stehen an, Vorstösse von mir – wie eine Motion zu pränatalen Tests bei Schwangerschaften – nehmen als Gesetzesvorlage Form an …

… wir sehen: Sie sind weiterhin voll in der Politik mit Ihren Gedanken. Wir wollten wissen, was Sie danach planen.

Es ist alles offen. Ich bin voller Energie und habe viele Ideen, fast zu viele.

Eher ein gemeinnütziges Engagement oder kann es auch ein knallhart gewinnorientiertes Unternehmen sein?

Ich funktioniere nicht nach Bös und Gut. Ein Aspekt, der mich sehr interessiert, ist die digitale Transformation. Fast jede Branche ist mit gigantischen Veränderungen konfrontiert und muss sich überlegen, was das für ihre Produkte und Dienstleistungen bedeutet. Und vor allem: Wie man die Menschen auf diesem Weg mitnimmt.

Also zum Beispiel ein Start-up im digitalen Bereich?

Ich schliesse so etwas zumindest nicht aus. Es ergeben sich hier auch für bisher benachteiligte Zielgruppen neue Möglichkeiten – wie für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung dank Robotik. Doch das ist nur ein Beispiel. Ich bin offen und freue mich darauf, meine Erfahrungen und die Werte, die ich bis anhin in der Politik vertrat, künftig in einem anderen Bereich einzubringen.