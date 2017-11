Ausführlich diskutierte der Grosse Rat über den Mutationseffekt, der entsteht, wenn ältere Mitarbeitende mit höheren Löhnen durch jüngere Mitarbeitende mit tieferen Löhnen ersetzt werden. SP-Grossrat Manfred Dubach sprach sich für den regierungsrätlichen Vorschlag aus, den Mutationseffekt künftig nicht mehr einzuberechnen. Dieses Vorgehen sei anachronistisch und nehme dem Kanton den Spielraum, um eine vernünftige Personalpolitik zu betreiben. Dubach: «Das ist ein Relikt der Unvernunft.»

SVP unterliegt in Abstimmung

Und auch Finanzdirektor Markus Dieth warb für eine Änderung der bisherigen Praxis. Einzig der Aargau habe bislang den Mutationsgewinn bei der Lohnsumme im Budget abgezogen. Die SVP und die vorberatende Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (Kapf) hingegen wollten an der früheren Praxis festhalten. In der Abstimmung konnten sie sich allerdings nicht durchsetzen: Der Grosse Rat beschloss mit 89 zu 42 Stimmen, den Mutationseffekt künftig nicht mehr in die Berechnung der Lohnsumme einzubeziehen.

Der Mutationseffekt beläuft sich für das Jahr 2018 auf 10,7 Millionen Franken. Bis 2021 steigt dieser Betrag auf knapp 32 Millionen Franken an. Geld, das dem Kanton nun innerhalb des Globalbudgets für Lohnanpassungen zur Verfügung stehen würde. Über allgemeine Lohnerhöhung kann nur der Grosse Rat entscheiden.

Mehr Lohn für Staatspersonal?

Die Diskussionen über das Budget werden an der Sitzung vom kommenden Dienstag weitergeführt. Vorsorglich ist schon mal eine Verlängerung bis in den Abend hinein geplant. Dann wird das Kantonsparlament darüber zu entscheiden haben, ob die Lohnsumme für die Staatsangestellten und Lehrpersonen im Aargau um 0,5 Prozent erhöht werden soll.

Zur Debatte stehen wird nächste Woche ausserdem eine Reduktion der Betriebsbeiträge an die «Dargebotene Hand», ein Verzicht auf die Dienstleistungen des Vereins «Schuldenberatung Aargau-Solothurn» sowie die Höhe der Beiträge an das Naturama, das in Zukunft weiterhin um 200 000 Franken begrenzte finanzielle Unterstützung erhalten soll.