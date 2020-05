«Da bekomme ich Hühnerhaut»: Ladenbesitzer wird in einer Minute um 50'000 Franken beraubt

In der Nacht auf heute Sonntag sind in einem Elektrogeschäft in Safenwil zwei Diebe eingestiegen und haben Waren im Wert von rund 50'000 Franken gestohlen. Die unbekannter Täterschaft ist auf der Flucht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: eine Überwachungskamera hat den Einbruch aufgezeichnet.