Corona-Krise: Eine schwere Zeit für Hunde und Katzen - viele mussten im Tierheim ausharren

Jedes Kind wünscht sich ein Tier, sei es Hund, Katze oder Meerschweinchen. Aber auch Menschen, die einsam sind, weil der Kontakt zu anderen eingeschränkt ist, können schnell Sehnsucht bekommen, nach so einem flauschigen Begleiter. In Corona-Zeiten war diese Sehnsucht bei einigen besonders gross. "Doppelt so viel Anrufe, an machen Tagen sogar dreimal mehr als sonst, hatten wir in dieser Zeit", erzählt Romy König vom Tierheim Böhler. "Alle wollten gerne mit unseren Hunden spazieren gehen. Aber die Hunde können ja nicht den ganzen Tag unterwegs sein, deshalb mussten wir vielen Leuten absagen."

Auch Adoptionen waren während der Pandemie im Tierheim Böhler nicht möglich. Denn für die Tiere ist es wichtig, dass sie bleiben können. Viele haben schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Dem wollte man vorbeugen. Denn wer viel zuhause ist, wünscht sich schnell mal ein Tier. "Aber wenn man dann wieder arbeiten geht, merkt man vielleicht doch, dass das gar nicht so passt," so Romy König.