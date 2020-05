Corona als Spielverderberin der Aargauer Jugendfeste – ein Rückblick auf die schönsten Momente

Maienzug 2019 in Aarau:

Eine Wahnsinns-Stimme, Tänze in der Hitze und ein Tagesschau-Moderator als Festredner: Sehen sei die Highlights der Morgenfeier im Video.

Jugendfest und Rutenzug in Brugg 2019:

Am Mittwochabend fand der Zapfenstreich statt, am Donnerstagmorgen folgte die Tagwache mit den Kanonen auf dem Hexenplatz sowie der Rutenzug – es ist der wichtigste Tag der Jugendfestwoche in Brugg.