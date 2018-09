Es war ein ausserordentlicher Parteitag, gestern Mittwochabend im Bullingerhaus in Aarau. Immerhin ging es darum, die Kandidatur für die Verteidigung des Ständeratssitzes der abtretenden Pascale Bruderer zu bestimmen. Die zwei Anwärter Yvonne Feri und Cédric Wermuth hatten offenbar mobilisiert. Mehr als 150 Delegierte waren gekommen, ein Aufmarsch, wie sie ihn noch nie erlebt habe, sagte Präsidentin Gabriela Suter.

Antrag für mehr Transparenz

Vor allem gehe es darum, dass am Ende des Abends die SP Aargau geeint hinter der Kandidatur stehen könne. Die Spannungen im Vorfeld des gestrigen Abends sollten keine Rolle mehr spielen, appellierte Suter an die Genossen. Deswegen war auch ein aussergewöhnliches Wahlprozedere vorgesehen, das genaue Stimmenverhältnis sollte nicht bekannt gegeben werden. Das war der Plan der Geschäftsleitung. Ein bekanntes Stimmenverhältnis könne die Partei sogar auseinanderbringen und spalten, sagte Suter. «Was bringt es uns, wenn wir das genaue Stimmenverhältnis wissen?» Transparenz bringe das, tönte es aus dem Saal, alles andere sei nicht sozialdemokratisch. Leo Keller (Aarau) stellte den Antrag, eine Wahl mit Verkündung des Stimmenverhältnisses durchzuführen. Eine knappe Mehrheit folgte ihm, so war klar: Das genaue Resultat würde bekannt gegeben.

Wermuth bittet um «Hilfe»

Bevor sich die Kandidierenden selber vorstellten, sprach Pascale Bruderer. Die Vertretung der beiden Geschlechter sei ein Thema, auch bei der SP, sagte sie. Ein Kriterium, das für Wermuth oder Feri spreche, sei das Geschlecht aber nicht. Mit beiden Kandidierenden hätte die SP Aargau «absolute Chancen», den Sitz zu halten. Als besondere Qualitäten strich Bruderer Wermuths politisches Talent und Feris Exekutiverfahrung heraus.