General Electric will jede dritte Stelle im Aargau abbauen – insgesamt 1400. Die Gewerkschaften sehen nun den Bundesrat in der Verantwortung. Die Unia fordert Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann auf, sofort dafür zu sorgen, dass die Abbaupläne sistiert werden. "Der Bundesrat muss jetzt Verantwortung übernehmen", heisst es in einer Mitteilung.

Nur wenige Stunden nach der Ankündigung des Massenabbaus wird auch die Politik aktiv. Irène Kälin (Grüne) reicht ihre erste Interpellation als Nationalrätin zum GE-Kahlschlag ein. Sie will vom Bundesrat wissen, wie er der Deindustrialisierung der Schweiz entgegenwirken will. Auch verlangt sie eine Antwort auf die Frage, was Schneider-Ammann unternommen hat, um den Stellenabbau zu verhindern. Der Wirtschaftsminister war im Oktober extra nach Atlanta in die USA gereist, um auf die GE-Konzernspitze Einfluss zu nehmen.

