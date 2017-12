84 Einsätze wegen Personen im Lift

Kommen wir zu den Menschen. Abgesehen von der Tatsache, das wir meist der Verursacher von Bränden und Unfällen sind, haben wir einen grossen, gemeinsamen Feind: Die Technik – genauer: Lifte. Zwei Mal im Manor in Aarau, im Kasernengebäude, beim Parkplatz Flösserplatz, im Badener Bahnhof und sehr, sehr häufig in Mehrfamilienhäusern: Personen, die in Aufzügen feststecken und sich nicht mehr befreien können. Retter in der Not ist natürlich die Feuerwehr.

Rund 85 Mal mussten die Truppen aus Baden und Aarau in den letzen fünf Jahren ausrücken, um Menschen aus Liften zu retten. Treppenlaufen ist also nicht nur gesund, sondern anscheinend auch sicherer.

Nebst der Technik ist das Wetter ebenso unberechenbar. Die Aarauer Feuerwehr rückte dieses Jahr zehn Mal wegen "Sturmwindes" aus. Der ist nicht nur Schuld an abgedeckten Ziegeln, angebrochenen Ästen und umgeknickten Bäumen, sondern auch an Partyzelten auf dem Hausdach.