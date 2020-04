Braucht es verschärfte Massnahmen für Ostern? Das sagen unsere Leser

Braucht es jetzt verschärfte Massnahmen, da die Leute nachlässiger werden? Diese Frage stellten wir unseren Leserinnen und Leser auf Facebook. Und uns erreichten über hundert Antworten.

Wer am Wochenende einen Blick nach draussen warf, erkannte schnell: Das schöne Wetter und die sommerlichen Temperaturen ziehen die Leute ins Freie. Das ist verständlich. Doch ist es auch gut für uns? Und können die von den Behörden auferlegten Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus so überhaupt eingehalten werden?

Geteilter Meinung

Darin sind sich unsere Leserinnen und Leser nicht einig. Die einen setzen auf die Selbstverantwortung: Wenn wir die bisherigen Massnahmen korrekt umsetzen, kommt alles gut. Sie befürchten «Bevormundung» durch den Staat, würden uns jetzt noch mehr Regeln auferlegt.

Für die anderen ist klar: Es braucht eine Ausgangssperre, damit unnötige Kontakte endgültig verhindert würden. Viele Leserinnen und Leser sehen den Bundesrat zu strengeren Massnahmen gezwungen, würde sich die Bevölkerung nicht endlich an jene halten, die schon bestehen. Um es nicht soweit kommen zu lassen, appellieren sie an die Vernunft eines jeden. Einige zweifeln an ebendieser Vernunft.