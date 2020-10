BMW-Lenker flüchtet nach Kollision und baut dann selbst auf Rastplatz noch einen heftigen Unfall

Der 30-jährige Autofahrer kollidierte um zirka 3 Uhr mit seinem BMW auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich, Höhe Rheinfelden mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Opel. Der Opel prallte darauf in die Mittelleitplanke und blieb stehen.

Der BMW flüchtete und fuhr mit übersetzter Geschwindigkeit auf den Rastplatz Mumpf. «Dort verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte heftig mit einer Rampe vor der Toilettenanlage», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.