Obwohl das Kunsthaus auf allen möglichen Kanälen über die rigorosen Eintrittsbestimmungen orientiert hat, reisen einige Besucher trotzdem an und müssen abgewiesen werden. «Die meisten zeigen Verständnis», sagt Omlin. Doch je länger die Anreise, desto gefrusteter seien die Besucher. Darauf hat das Tourismusbüro aarau info reagiert: Das Team bietet vor dem Kunsthaus denen, die umsonst angereist sind, ein Alternativprogramm an. Ausserdem hat das Kunsthaus auf seiner Website einen Video-Rundgang online gestellt; als kleines Trostpflaster.

Wer ein ungültiges Ticket hat, bekommt das Geld zurück. Die Rückerstattung muss per Mail angefordert werden. «Weil schweizweit so viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, wird die Abwicklung der Rückerstattungen rund zwei Wochen in Anspruch nehmen», sagt Omlin. Eine Rückerstattung mit Bargeld an der Kasse des Kunsthauses ist nicht möglich.

Pech hat, wer zwar ein gültiges Ticket hat, sich aber krank fühlt oder die Ausstellung nicht besuchen möchte: Stornierungen sind nicht möglich, selbst wenn beim Kauf eine Annullierungsversicherung abgeschlossen wurde. Versicherungsleistungen in Zusammenhang mit Pandemien oder Epidemien sind – gemäss den Geschäftsbedingungen von Ticketino – ausgeschlossen.

Rückerstattung:

Mail mit Vorname, Name und Nummer des/der Tagestickets an kunsthaus.news@ag.ch