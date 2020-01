Bloggerin und Lehrerin Morena Diaz nach Vergewaltigung: «Ich lasse mir mein Leben nicht kaputt machen»

Sie überraschte Anfang Januar alle, als sie ihre Vergewaltigung öffentlich machte: Morena Diaz – Influencerin, Bloggerin, Body-Positivity-Aktivistin, Primarlehrerin an der Schule Erzbachtal in Erlinsbach. Über das traumatische Erlebnis, das im Dezember 2018 in der Wohnung eines Bekannten stattgefunden habe, berichtete sie auf Instagram und ihrem Blog, äusserte sich aber auf Anfragen nicht weiter dazu. Ihre Instagram-Followerzahl ist seit ihrem Outing von rund 71'000 auf rund 73'000 gestiegen.

Nun hat sie dem «Sonntags Blick» ein Interview gegeben, das gross auf der Titelseite aufgemacht war. «Ich lasse mir mein Leben nicht kaputt machen», sagt sie darin. Und sie fordert schärfere Gesetze: «Rechtlich gilt mein Fall in der Schweiz nicht als Vergewaltigung. Dass ich Nein gesagt habe, reicht laut dem Schweizer Gesetz nicht aus. Das Sexualstrafrecht ist absurd, das ist auch der Grund, weshalb es für mich so wichtig ist, dass es überarbeitet und angepasst wird. Deshalb will ich weiter über das Thema sprechen, ich will Mut machen und aufklären.»

Diaz arbeitet normal weiter in ihrem Job als Primarlehrerin. Auf ihrem Instagram-Profil, wo sie auch aus ihrem Alltag berichtet, war ersichtlich, dass sie in den letzten Tagen an die zwanzig Elterngespräche geführt hat. Im «Sonntags Blick» sagt Diaz, dass sie mit den Eltern nicht über ihre Vergewaltigung – oder die Entscheidung, sie öffentlich zu thematisieren – gesprochen habe: «Weil ich Privates und Berufliches, so gut es geht, zu trennen versuche.» Sie sei von den Eltern bisher auch nicht darauf angesprochen worden. Sie bezweifelt, dass die Kinder etwas mitbekommen haben: «Meine Schüler sind noch zu jung und noch nicht auf Social Media unterwegs.»