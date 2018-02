Baden erhält eine direkte Linie an die Flughäfen in Basel und Zürich. Die Fahrgäste können an der Brown Boveri Strasse einsteigen. Mit dem Halbtax kostet die Fahrt nach Basel rund sechs Franken, nach Zürich ist das Billet noch etwas günstiger. «Unsere Tickets kosten etwa halb so viel wie jene der SBB», sagt Patrick Angehrn, CEO der Domo Swiss Express AG, die zu 100 Prozent dem Unternehmen Domo Reisen & Vertriebs AG in Glattbrugg gehört.

Die Preise sollen in den kommenden Tagen auf der Internetseite des Unternehmens aufgeschaltet werden. Die Abfahrtszeiten hingegen sind schon einsehbar: Um 6 Uhr geht es los nach Basel, um 23.05 Uhr fährt der Bus nach Zürich. Ab dem 10. Juni fahren die Busse zusätzlich um 17 Uhr nach Basel bzw. um 12.05 Uhr nach Zürich.

Rothrist wird zur Bus-Drehscheibe

Die zweite Haltestelle im Aargau liegt in Rothrist. Die Gemeinde wird zur Bus-Drehscheibe für alle Linien auf den Strecken von St. Gallen via Zürich und Biel an den Genfer Flughafen, von Chur via Zürich und Bern nach Sitten und von Basel Flughafen via Luzern nach Lugano.

Sämtliche Busse halten in Rothrist auf dem Firmengelände der Rüegger Transport AG im Industriegebiet an der Helblingstrasse 8. Dort plant das Carunternehmen ein Bus-Terminal mit einem Aufenthaltsraum, einem kleinen Bistro mit WC. Das Baugesuch dazu soll bald eingereicht werden, sagt Patrick Angehrn. «Von der Gemeinde Rothrist haben wir für die Nutzung die Zustimmung. Was wir baulich planen, zeigt sich in den nächsten Tagen.»

Für Rothrist habe sich das Unternehmen der zentralen Lage wegen entschieden. Es ist ein ideal gelegener Knotenpunkt, um von allen Richtungen ein- und umsteigen zu können», sagt Angehrn. Vorerst gibt es Verbindungen am Morgen zwischen 8.45 und 9.15 Uhr und am Abend zwischen 19.45 und 20.15 Uhr. Parkplätze braucht es in Rothrist gemäss Angehrn keine, da es eine Anschlusshaltestelle ist.