Die Grünen haben eine Demonstration angekündigt für den Fall, dass Beznau 1 wieder in Betrieb gehen darf. Sie soll am Dienstag ab 18 Uhr vor dem Axpo-Hauptsitz in Baden steigen.

In einer ersten Reaktion verurteilt Greenpeace die Wiederinbetriebnahme von Beznau 1. Es sei ein "schwarzer Tag für die nukleare Sicherheit". Greenpeace werde die technischen Grundlagen zum ENSI-Entscheid in den kommenden Wochen vertieft analysieren. Bereits jetzt lasse sich aber sagen, die Aufsichtsbehörde nehme ein erhöhtes Risiko billigend in Kauf.