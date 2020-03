Betrunkene Lenkerin rammt parkiertes Auto und fährt davon – 10'000 Franken Sachschaden

Kurz vor 00.30 Uhr am Mittwochmorgen nahm ein Anwohner am Eichhofweg in Kölliken einen Knall wahr und hielt Nachschau, die die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einer Scheune stellte er ein beschädigtes parkiertes Fahrzeug fest.

Wie die Abklärungen der Kantonspolizei vor Ort ergaben, war eine 45-jährige Autofahrerin mit dem abgestellten Auto kollidiert. Danach fuhr sie weiter an ihren Wohnort.

Die Polizei konnte die Unfallfahrerin ausfindig machen und kontaktieren. Der durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 1 mg/l. Das ist umgerechnet eine Blutalkoholkonzentration von über 2 Promille.

Aufgrund dieser Feststellung musste sie sich einer Blutprobe im Spital unterziehen. Der Sachschaden wird auf zirka 10'000 Franken geschätzt. Die Kantonspolizei nahm der Unfallfahrerin aus der Region den Führerausweis vorläufig zuhanden der Entzugsbehörde ab.

Aktuelle Polizeibilder: