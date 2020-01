Betrunken und auf Drogen: Unfallfahrer muss aus Wrack befreit werden ++ 87 km/h: Polizei zieht «Turbotöffli» aus dem Verkehr

Stark alkoholisiert und mutmasslich unter Drogeneinfluss prallte ein Automobilist am Donnerstagabend bei Lengnau gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt. Am Auto entstand grosser Schaden.

Auf der Strecke zwischen Bettwil und Buttwil führte eine Automobilistin ein riskantes Überholmanöver aus, bei dem es wegen eines entgegenkommenden Autos zur Frontalkollision kam. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Spital überführt werden.

Zum ausführlichen Polizeibericht geht es hier.

Seon, 8. Januar: 16-jähriger Mofa-Lenker bei Kollision verletzt – Neulenkerin übersah ihn auf Kreuzung

Eine 20-Jährige VW-Polo-Lenkerin übersieht auf einer Kreuzung ein Mofa. Der 16-Jährige wird verletzt ins Spital gebracht. Die Neulenkerin muss ihren Führerausweis auf Probe vorläufig abgeben.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Scherz, 8. Januar: Akku geht in Flammen auf und verwüstet Einfamilienhaus – eine Person im Spital

Ein Brand in Scherz hat am Mittwochnachmittag einen grossen Schaden in einem Einfamilienhaus verursacht. Dieses ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Baden, 8. Januar: Mann verursacht Selbstunfall – Polizei hält ihn kurz darauf an

In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein alkoholisierter Automobilist einen Selbstunfall auf der Mellingerstrasse in Baden. Daraufhin fuhr er davon. Die Stadtpolizei konnte ihn und seinen beschädigten Toyota kurz darauf anhalten.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Beinwil am See, 7. Januar: Kind will Strasse überqueren und wird angefahren

Auf der Reinacherstrasse in Beinwil am See kollidierte am Dienstagabend eine 71-jährige Autofahrerin mit einem 12-jährigen Jungen, der die Strasse überqueren wollte. Dabei verletzte er sich und musste in Spital gebracht werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Lenzburg, 7. Januar: Autofahrer kollidiert mit Anhänger und landet auf Bahngleis

Auf der Lenzburger Seonerstrasse kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher lenkte dabei nach rechts und kam dann auf dem Gleis der Seetalbahn zu stehen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Niederwil, 7. Januar: Kollision mit Polizeiauto auf glatter Strasse