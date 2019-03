Am Freitagmorgen um 4.30 Uhr fuhr ein Autofahrer in einem grauen Renault auf der Landstrasse in Kirchdorf in Richtung Untersiggenthal. Ein unbekannter Autofahrer setzte zu einem Überholmanöver an, worauf es zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem unbekannten Autofahrer zu verhindern. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Untersiggenthal fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es wurde niemand verletzt.



Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers aufgenommen. Der Tatverdächtige dürfte in einem dunklen Fahrzeug mit Aargauer Kontrollschildern unterwegs sein. Wer Angaben zu diesem oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Polizeibilder: