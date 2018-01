3063 Kubikmeter Wasser pro Sekunde flossen am Freitag im Rhein an Wallbach vorbei. Bei 3100 Kubikmetern liegt die Überschwemmungsgrenze – diese wurde in der Vergangenheit immer wieder überschritten. Nach den Prognosen entschied der Kantonale Führungsstab am Donnerstag, die mobilen Hochwasserschutzmassnahmen aufzubauen (die AZ berichtete). Die Stelle ist als Risikogebiet bekannt, in den vergangenen vier Jahren brauchte es die Beaverschläuche jedes Jahr.

Deshalb sind auch schon seit längerem Hochwasserschutzmassnahmen angedacht. Erste Planungs- und Projektierungskredite von total 155 000 Franken sprachen die Wallbacher Stimmberechtigten bereits in den Jahren 2010 und 2012.

Ein geologisches Gutachten bestätigte dann 2014, dass der Bau einer Schutzmauer am Ufer möglich und verantwortbar ist. Daraufhin wurde ein Vorprojekt erstellt. Es sieht den Bau einer festen Schutzmauer vor, die bei Hochwassergefahr mit mobilen Elementen, sogenannten mobilen Dammbalken – aufgestockt werden kann. Ähnliche Hochwasserschutzprojekte wurden in Bremgarten, Klingnau oder Windisch bereits umgesetzt.