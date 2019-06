Am letzten Donnerstag, dem 6. Juni, haben die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Baden ein Mail erhalten. Dies von der offiziellen Mailadresse, von der in der Regel Rundmails verschickt werden. Unterschrieben hat eine Schülerin im Namen «vieler weiterer jungen Frauen der Kantonsschule Baden».

Der Inhalt betrifft den Frauenstreiktag vom kommenden Freitag, 14. Juni. «Auch wer sich nicht Feminist oder Feministin nennt, kann sich für gerechtere Löhne interessieren…», heisst es beispielsweise, oder: „Wir müssen weiterkämpfen!» und «Animiert eure Lehrperson zum Mitmachen und nutzt diese Chance!» Wer ohne die Lehrperson der jeweiligen Unterrichtsstunde am Programm teilnehme, müsse einen halben Joker-Tag nehmen. Aufgeführt ist das Programm, welches am 14. Juni an der Kanti durchgeführt wird. Weiter ist dem Mail das Aargauer Manifest zum Frauenstreik angehängt.

Auch bei einigen Mitgliedern der Jungfreisinnigen ist dieses Mail im Postfach gelandet. Und es stösst ihnen sauer auf. Heute gelangen sie mit einem offenen Brief an Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Auch wenn nicht die Schulleitung der Absender des Mails ist, so habe diese ihre Adresse doch offenbar für einen Aufruf am Streik teilzunehmen, zur Verfügung gestellt, der Aufruf sei also im Wissen der Schulleitung und mit deren Erlaubnis geschehen.

«Wir beurteilen das sehr, sehr kritisch», sagt Martin Mennet, der Vizepräsident der Jungfreisinnigen Aargau gegenüber der AZ. Es widerspreche klar der Neutralität der Bildung, welche für eine Aargauer Schule laut dem Aargauischen Schulgesetz zu gelten hat, wenn die Schülerinnen und Schüler «absolut unkritisch» mit der Thematik des Frauenstreiks konfrontiert würden.

Insbesondere das angehängte Manifest beinhalte Forderungen, hinter welcher nicht zwingend eine Mehrheit der Aargauer Bevölkerung stehe, so der Jungfresinnigen-Vize. «Es sind umstrittene Punkte drin, wenn alle Schülerinnen und Schüler diese unkritisch vorgesetzt bekommen, verletzt das die gesetzlich verankerte Neutralität.»

Seiner Ansicht nach würden Schülerinnen und Schüler mit einem derartigen Mail unter Druck gesetzt, am Frauenstreik, einer politischen Veranstaltung, teilzunehmen. «Der Kanton Aargau ist der einzige Kanton der Deutschschweiz, der künftig ein Fach politische Bildung führen wird. Mit solchen politisch einseitig motivierten Aktionen der Schule wird leider genau denjenigen Kräften Recht gegeben, die mit der Schaffung eines Fachs politische Bildung eine politische Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler befürchten», sagt Martin Mennet.

Update folgt...