Das Asylzentrum in Oftringen brennt zurzeit. Das Dach des Gebäudes ist teilweise eingestürzt. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz und versuchen den Brand zu löschen. Herabfallende Ziegel beschädigten die Schläuche und erschwerten die Löscharbeit. Weil die Bewohner aufgrund ihres Statuses nicht fix in diesem Gebäude wohnen, kann die Kantonspolizei im Moment nicht bestätigen, ob alle evakuiert werden konnten. Drei Bewohner sind laut Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht. «Die geretteten Personen werden vom Kanton in andere Asylzentren, wie zum Beispiel Holderbank oder Buchs, verteilt», sagt Pfister. Die Asylbewerber verloren beim Brand ihr wenigens Hab und Gut. Die Kapo nimmt zur Zeit die Personalien der Bewohner auf. Einige von ihnen wurden von der Polizei durchsucht. Die Frage stellt sich auch, was mit dem Gebäude geschieht, da es aus aktueller Sicht nicht mehr bewohnbar ist.