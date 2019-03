Der Headliner am diesjährigen Argovia Fäscht. Als Gewinner der 9. Staffel der britischen Casting-Show «The X-Factor», gelang dem heute 31-jährigen Sänger James Arthur über Nacht der Durchbruch. In der Schweiz hielt sich seine Gewinner-Single «Impossible» über ein Jahr lang in den Charts. Mit seinen Songs «Say you won’t let go», «Naked» und «Empty Space» wird er für die grossen Emotionen sorgen.

MoTrip