Als Haupt-Act wird der britische Soul-Sänger John Newman aufs Birrfeld geladen. Mit seiner Debutsingle «Love me Again» hielt sich der 28-Jährige 36 Wochen in den Schweizer Charts. Newman begann bereits im Alter von 14 Jahren Gitarre zu spielen und eigene Songs zu schreiben. Heute lockt er seine Fans zu Zehntausenden in die Konzerthallen.