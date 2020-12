An Silvester: Polizei schliesst mehrere Feuerwerksverkäufe im Aargau

Die Regionalpolizei fuhr just in jenem Moment vor, als TV-Journalisten von Tele M1 beim Feuerwerksverkauf in Suhr zu filmen begannen. Per Drive-in konnten Kundinnen und Kunden dort Feuerwerk durchs Autofenster kaufen. Die Polizei stoppte den Verkauf. Ähnliche Szenen spielten sich gemäss Tele M1 auch in Buchs ab.

Laut Regierungsratssprecher Peter Buri würden damit die geltenden Corona-Schutzmassnahmen im Aargau durchgesetzt. «Die Polizei hat das Recht, diese Feuerwerksverkäufe zu schliessen», sagte er auf Anfrage der AZ. Seit dem 21. Dezember müssen die Läden im Kanton geschlossen bleiben; verkauft werden dürfen nur noch Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs.

Feuerwerk gehöre da nicht dazu, so Buri. Und dürfe auch nicht unter freiem Himmel verkauft werden: «Märkte sind schliesslich auch nicht erlaubt.»

Mehr dazu in der Sendung «Aktuell» um 18 Uhr auf Tele M1.