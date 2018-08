Am vergangenen Samstagabend haben Vandalen im deutschen Bad Säckingen einen BMW mit Aargauer Nummernschildern übel zugerichtet: Aufgeschlitzte Reifen, eingetretene Scheinwerfer und der zerkratzte Lack zeugen von der Zerstörungswut. Auch Schriftzüge wurden eingeritzt, darunter "Scheis Schweizer" (sic).

Die Tat wirft Fragen auf, etwa: Haben es sich die Schweizer mit ihrem Einkaufsverhalten ennet der Grenze mit den deutschen Nachbarn verscherzt? Eine Strassenumfrage von "Tele M1" in Bad Säckingen ergibt ein differenziertes Bild. Die Deutschen stören sich vor allem an den Tausenden Einkaufstouristen, die am Wochenende in die Stadt strömen. Ein Passant sagt: "Da nervt es schon extrem." Eine Frau pflichtet ihm bei: "Manchmal nervt es, dass man wegen der Ausfuhrzettel so lange an der Kasse stehen muss." Einige Anwohner haben wegen der Shopping-Touristen ihr Einkaufsverhalten geändert. Man habe umgestellt und gehe nun unter der Woche einkaufen anstatt am Wochenende, sagt eine junge Frau. Spontan essen zu gehen sei ebenfalls schwierig, heisst es andernorts.