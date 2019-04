Perfektes Frühlingswetter über Ostern, wieder bis 20 Grad am Donnerstag – die letzten Tage bescherten uns traumhaftes Wetter. Damit ist vorläufig Schluss: Am Freitag zieht eine Regenfront über die Nordwestschweiz. Wir schwelgen mit den schönsten Leserfotos aus der Region noch einmal in Sommer-Laune.