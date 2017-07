Im Kanton Aargau erhalten im nächsten Jahr 147 Gemeinden rund 86 Millionen Franken Finanzausgleichsbeiträge. 65 Gemeinden müssen Abgaben von rund 59 Millionen Franken in den Finanztopf abliefern. Die interaktive Karte zeigt: Wer am meisten profitiert, wer am meisten zahlt.