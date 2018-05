Im Jahr 1908 wird ein Zweijähriger zum chinesischen Kaiser gekrönt, die weltweit erste Luftseilbahn für den Personenverkehr in Betrieb genommen – und Alice Schaufelberger in Reitnau geboren. Mit 110 Jahren ist sie die älteste Frau der Schweiz und noch immer gesund.

Bis sie 18 Jahre alt war, lebte sie im Suhrental. Nachdem der Vater gestorben war, fand ihre Schwester eine Lehrstelle für sie in Zürich. Es folgte der Umzug. "Das hat mir gefallen", sagt Schaufelberger zum Regionalsender Tele M1. In Zürich besuchte sie die Gewerbeschule. Sie sei eine gute Schülerin gewesen, obwohl sie vom Land war.

Viel lesen und Schokolade essen

Schaufelberger wohnt heute in einem Altersheim in Winterthur. Sie liest viel und isst gerne Schokolade. Die Geschäftsführerin des Heims, Iris Ritte, lobt Schaufelberger: "Sie ist so zufrieden, hilft mit, unterstützt und hat immer ein gutes Wort für die Mitarbeitenden. Ich hoffe, dass sie noch lange bei uns ist."

Hinter dem hohen Alter der gebürtigen Aargauerin steckt kein Geheimrezept, wie sie selbst sagt: "Ich habe kein Geheimnis. Wir sind arm aufgewachsen. Ich habe gelernt, zu arbeiten." Sie war Verkäuferin. Der Beruf habe ihr gefallen, sagt sie.

Schaufelberger verlor ihren Mann früh und blieb kinderlos. Für junge Menschen hat sie einen Ratschlag für das Leben parat: "(Sie sollen) einen Beruf lernen, der ihnen gefällt." (mwa)