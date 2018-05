Bereits während seiner Schulzeit hat Rudolf Hug mit einer Balgenkamera fotografiert und die Bilder in der selbst gebauten Dunkelkammer entwickelt. Im Alter von 33 Jahren hat er als Unternehmer seine erste Firma gegründet und war auch politisch aktiv. In seiner dritten Lebensphase ist er nun erfolgreich als Natur- und Reisefotograf unterwegs. Das Schöne an seinen Fotos sind aber nicht nur die Bilder an sich, sondern auch die Geschichten dazu.