Aargauer Säugling mit Corona infiziert – doch ist das Virus Ursache für den Tod des Babys?

Erstmals ist in der Schweiz ein mit Covid-19 infiziertes Kind verstorben. «Dieser Todesfall betrifft nicht ein Schulkind, sondern einen Säugling», sagte Stefan Kuster, der neue Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten und Nachfolger von Daniel Koch im Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag. Laut Kuster ist das Kleinkind am Coronavirus verstorben. Doch das ist bislang nicht belegt.

Gesichert ist, dass das Baby «an einer schweren neurologischen Krankheit» verstorben ist, die durch viele Viren verursacht werden kann. Gleichzeitig war es positiv auf Covid-19 getestet worden. Das erklärt Christoph Berger auf Anfrage. Er ist Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Kinderspital in Zürich, wo das Kind in den letzten Tagen verstorben ist. Ob das Coronavirus den Tod verursacht hat, ist Gegenstand von Untersuchungen, so Berger.