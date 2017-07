Ein Ausbau auf sechs Spuren bis 2040, wie vom Bund in Aussicht gestellt, komme zu spät, schreibt der Regierungsrat in seiner am Donnerstag publizierten Stellungnahme zum Sachplan Verkehr. Er drängt deshalb darauf, das Vorhaben bis 2030 zu realisieren.

Statt der Pannenstreifenumnutzung auf dem Abschnitt Aarau Ost bis Birrfeld solle der Bund direkt den Sechsspurausbau umsetzen. Gleichzeitig sollen eine bessere Verbindung der T5 zur A1 geprüft und für baureife Vorhaben Möglichkeiten einer Vorfinanzierung durch den Kanton aufgezeigt werden.

Den rascheren Sechsspurausbau hatte der Aargau bereits in einer Ende 2014 eingereichten Standesinitiative gefordert. Diese wurde jedoch vom Bundesparlament in der Zwischenzeit abgelehnt. Die darin formulierten politischen Stossrichtungen und Forderungen seien aber weiterhin aktuell, schreibt der Regierungsrat.

Auch volkswirtschaftlich sinnvoll

Das Zusammenspiel von Kantonsstrassen- und Nationalstrassennetz müsse funktionieren. Komme es auf der Autobahn zu Behinderungen, weiche der Verkehr auf die Kantonsstrassen aus, die nicht auf diese Verkehrsaufkommen ausgerichtet seien. Das erlebe der Aargau als Folge des Engpasses auf der A1 zwischen Aarau Ost und dem Birrfeld fast täglich.

Die Beseitigung des Engpasses sollte nach Ansicht der Aargauer Regierung auch aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung priorisiert werden. Die Autobahn im Aargau nehme eine Scharnierfunktion zwischen den beiden Metropolitanräumen Zürich und Basel sowie der Hauptstadtregion Bern ein.