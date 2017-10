Ruhe vor dem Sturm

Überraschend entspannt blickt der junge Maurer seinem Wettkampf entgegen. Keine Spur von Nervosität. „Ich will mich nicht verrückt machen lassen, ich nehme es easy“, sagt er, als ob er über reichlich WM-Erfahrung verfügen würde. Nun geht’s erst einmal an die Eröffnungsfeier, an der 1300 Athletinnen und Athleten, ebenso viele Experten, ein Heer an Medienvertretern und zahlreiche Gäste teilnehmen. „Es wird gigantisch“, prophezeit Kevin. Wie fast alles hier. Insbesondere das Wettkampfareal im Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), eines der grössten Messezentren des Nahen Ostens. „Bis man nur mal an seinem Arbeitsplatz angelangt ist, läuft man ein Weilchen“, sagt der junge Maurer, der in den nächsten vier Tagen alles daran setzen wird, um die lange, opferreiche Vorbereitung mit Edelmetall zu krönen.

Dieser Beitrag wurde vom SwissSkills-Generalsekretariat zur Verfügung gestellt.