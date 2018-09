Die weltweit besten Nachwuchsprogrammierer kämpften in Japan in einer vollgepackten Halle um die begehrten Olympiade-Medaillen. Für die Schweiz traten vier Mittelschüler an: Nicolas Camenisch von der Kantonsschule Wettingen, Bibin Muttappillil vom Gymnasium Oberwil (BL), Elias Boschung vom Collège St. Michel (FR) sowie Valentin Imbach vom Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl (ZH). Die vier Junginformatiker gewannen im April 2018 die Schweizer Informatik-Olympiade und qualifizierten sich so für den internationalen Wettbewerb.

Mit Platz 147 von 335 schnitt Nicolas Camenisch in Japan am besten ab und sicherte sich so eine Bronzmedaille – genau wie im Jahr zuvor im Iran. Im Gespräch mit Bejamin Schmid, einem Begleiter vom Swiss Olympiad in Informatics Team, zeigt sich Camenisch zufrieden mit seiner Leistung: "Ich habe bewiesen, dass ich keine Eintagsfliege bin." Seine Schweizer Mitstreiter belegten die Plätze 191 (Muttappillil), 296 (Boschung) und 233 (Imbach). Im männerdominierten Gesamtranking belegten Jugendliche aus China, den USA, Georgien, Belarus, Japan, der Türkei und Vietnam die ersten zehn Ränge. Die bestplatzierte Frau (Platz 72) ist Ava Pun aus Kanada, sie errang somit eine Silbermedaille.