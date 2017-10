Fricker selber distanziert sich von seinem Schweine-Holocaust-Vergleich. Aber dass die Aussagen aus der Grünen Partei kommen, ist kaum Zufall. Sie haben einen Tierrecht-Flügel mit extremistischen Tendenzen. Wie gehen Sie damit um?

Die Partei will jetzt auf nationaler Ebene ein Grundsatzpapier mit Leitplanken und Werten der Grünen erarbeiten, an denen sich die Mitglieder orientieren müssen. Die Aargauer Partei schliesst sich dem dann an.

Befürchten Sie nicht, dass der Fall Fricker die Partei zerreisst?

Jonas Fricker hat jahrelang sehr gute Arbeit für die Grünen geleistet, da erstaunt es nicht, dass es Personen gibt, die mit seinem Rücktritt Mühe haben. Das muss ich als Parteipräsident aushalten und ich werde mich den Fragen intern stellen.

Hat Jonas Frickers eine politische Zukunft bei den Grünen?

Ja, alles ist wieder offen. Er hat mit seinem Rücktritt gezeigt, dass er einen starken Charakter hat. Es braucht solche Leute wie ihn in der Partei.