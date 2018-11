«Klimaschutz braucht Initiative»: Unter diesem Titel steht ein Volksbegehren, das die Aargauer Grünen derzeit ausarbeiten. Noch liegt die Initiative erst im Entwurf vor, doch Parteipräsident und Grossrat Daniel Hölzle sagt: «Der Text ist noch provisorisch, der Klimaschutz ist für uns aber definitiv ein wichtiges Anliegen.»

Mit ihrem Volksbegehren wollen die Grünen im Aargauer Energiegesetz festschreiben, dass jährlich drei Prozent der Gebäude, die im Jahr 2000 oder davor erstellt wurden, energetisch saniert werden. Dafür sollen Besitzer von Liegenschaften mit Förderprogrammen unterstützt werden, die aus der CO2-Abgabe gespeist werden.

Die nötigen Mittel dafür sollen aus der CO2-Abgabe kommen, der Kanton soll mehr Bundesgelder abholen. Die Idee: in besser isolierten Häusern sinkt der Verbrauch von Öl und Gas zum Heizen, so entstehen auch weniger Treibhausgase.

Heute hole der Aargau in Bern zu wenig Bundesgelder ab, kritisiert der Grünen-Präsident. Künftig sollen die Kantonsbeiträge für Gebäudesanierungen mindestens so hoch sein wie der Betrag, der an CO2-Abgaben nach Bern fliesst.