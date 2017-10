Der ursprüngliche Vorwurf der Staatsanwaltschaft an einen im Kanton Aargau wohnhaften Mann war happig: Sie bezichtigte den Mann, ab dem Jahr 2000 bis Dezember 2011 die Sozialversicherungsanstalt Aargau und seine Unfallversicherung über seine tatsächliche Arbeitsfähigkeit getäuscht zu haben und dadurch unrechtmässige Geldleistungen – Invalidenrente, Integritätsentschädigung und Taggeld – in der Höhe von fast 700'000 Franken erlangt zu haben. Zudem soll der Mann mittels falscher ärztlicher Atteste über seine Arbeitsfähigkeit von einer privaten Versicherung Krankentaggelder in Höhe von fast 155'000 Franken ergaunert haben.

Weitgehender Freispruch

Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den Mann im Dezember 2014 wegen gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Die dagegen erhobene Berufung hiess das Aargauer Obergericht teilweise gut, weil gewisse Handlungen bereits verjährt waren. Das Gericht hielt aber an der Strafe von vier Jahren fest. Der Fall gelangte in der Folge zum ersten Mal ans Bundesgericht. Dieses hiess eine Beschwerde des Verurteilten gut, weil der Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs hinsichtlich zu Unrecht bezogener IV-Leistungen nicht aufrechterhalten werden konnte. Das Bundesgericht schickte den Fall in den Aargau zurück.