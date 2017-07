Wanderfreude: Diese Abendwanderung entlang der vielerorts renaturierten Aare ist für Familien geeignet und kinderwagentauglich. Ankunft im Bally Park.

Wanderleitung: Werner Studer

Zeitungswanderer: Kelly Spielmann, Praktikantin «ot Oltner Tagblatt»; Raphael Wermelinger, Sportredaktor «ot Oltner Tagblatt»; Roman Würsch, Chef vom Dienst «az Nordwestschweiz»

Prominente Gäste: Andrea Heger, Landrätin BL; Urs Huber, Kantonsratspräsident SO; Sandra Kolly, Kantonsrätin / Präsidentin CVP SO; Edgar Kupper, Kantonsrat SO / Gemeindepräsident Laupersdorf; Georg Nussbaumer, Kantonsrat SO; Beatrice Schaffner, Kantonsrätin SO; Mathias Stricker, Kantonsrat SO; Marlène Wälchli Schaffner, Stadtparlamentarierin Olten

Schwierigkeitsgrad: einfach