Beliebt bei den Bauern ist auch eine weitere Massnahme, die den Wildbienen helfen soll: Sandhaufen. 513 davon sind im Kanton bislang entstanden. Wer drei solcher Haufen baut, erhält einmalig 1200 Franken. Bucher: «Eine Horrorvorstellung wäre es, wenn im Aargau nun viele Sandhaufen entstehen würden, die gar nicht genutzt werden.» Doch dies sei bislang nicht der Fall: «Die Wildbienen nisten in den unterirdischen Gängen und können sich dadurch besser fortpflanzen.» Dies ist deshalb wichtig, weil gerade die bodenbrütenden Arten als bedroht gelten.

«Es braucht Überwindung»

Anders sieht die Situation bei der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln im Getreide aus. Die Projektverantwortlichen zeigen sich erstaunt darüber, wie wenig diese Massnahme von den Aargauer Bauern umgesetzt wird. Und dies trotz einer Prämie von 500 Franken pro Hektare, auf der das Unkraut statt mit Herbiziden mit einer Maschine bekämpft wird. 76 Hektaren sind bislang gemeldet worden. Bucher: «Es braucht Überwindung, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten.» Der Bauernverband-Geschäftsführer und CVP-Grossrat spricht aus eigener Erfahrung. Nach einem Jahr maschineller Unkrautbekämpfung auf seinem Dinkelfeld sagt er: «Es ging gut ohne Herbizide.» Bucher erwartet, dass künftig noch mehr Landwirtschaftsbetriebe diese Massnahme anmelden werden.

Doch ist es angesichts des begrenzten Budgets überhaupt wünschenswert, dass noch mehr Bauern am Projekt teilnehmen? Davon lasse man sich nicht abhalten, antwortet Bucher. «Je mehr man etwas für die Bienen tun, desto besser.» All jene, denen die Beiträge zu tief werden, könnten jederzeit aussteigen. Er glaubt jedoch nicht, dass das Geld ausschlaggebend sei. Die Bereitschaft vieler Bauern zur Teilnahme am Projekt erklärt sich Bucher mit der Popularität der Tiere: «Die Biene ist der Sympathieträger der Ökologie. Alle mögen sie und sie nützt auch der Landwirtschaft.»

Kleiner Zustupf für Imker

Am Projekt können auch Imker teilnehmen. Erfüllen sie gewisse Kriterien, zum Beispiel zur Bekämpfung der Varroamilbe und zur Hygiene, erhalten sie pro Bienenvolk einmalig 90 Franken. Imker und BDP-Nationalrat Bernhard Guhl spricht von einem kleinen Zustupf. Der grösste Teil der Gelder gehe an die Landwirtschaft. Die Imkerei lebe ohnehin vom Einsatz der Freiwilligen – «kein Imker verdient sich eine goldene Nase, der Zeitaufwand ist sehr gross». Wichtiger als die Beiträge seien die Forschung zu Behandlungsmethoden gegen die Varroamilbe und die Frage nach dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. «Immer wieder werden Bienen vergiftet. Es muss künftig mit weniger Insektiziden gehen.» Allerdings sei ihm als Bauernsohn bewusst, dass die Erträge trotzdem gesichert sein müssen.