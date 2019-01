Um 7.45 Uhr fuhr ein unbekannter Pick-up-Fahrer zwei Kinder an, als diese die Hauptrasse in Kölliken auf einem Fussgängerstreifen überquerten. Nach der Kollision hielt der Unfallverursacher nicht an, um sich um die verletzten Unfallopfer zu kümmern, sondern flüchtete mit seinem Fahrzeug. Die Kinder wurden ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Über die Schwere der Verletzung liegt keine Information vor.

Nun sucht die Kantonspolizei Aargau nach dem Lenker eines dunklen Pick-ups, möglicherweise ein Ford Ranger. Durch die Kollision wurde der Wagen vorne links bei der Nebellampe beschädigt. Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zu Fahrer oder/und Fahrzeug machen können, sich umgehend via der Polizeinummer 117 bei ihnen zu melden.

Aktuelle Polizeibilder: