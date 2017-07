Aufräumen und Putzen

Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in der Region Zofingen dauerten am Montag an. Die Hauptarbeiten sollen gemäss Stadtverwaltung Ende Woche abgeschlossen sein. Im Einsatz stehen die Mitarbeitenden des Werkhofes. Viele Hausbesitzer und Mieter sind am Aufräumen und Ausmisten.

Für das Saubermachen in den Häusern seien in der Regel die Liegenschaftsbesitzer verantwortlich, hält die Stadtverwaltung fest. In aussergewöhnlichen Härtefällen könne jedoch Hilfe beim Zivilschutz angefordert werden.