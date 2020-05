150-jähriges Feldkreuz in Wölflinswil zerstört

Ein trauriger Anblick eröffnet sich den Spaziergängern auf der Lenzimatte in Wölflinswil. Das denkmalgeschützte Feldkreuz ist zerstört, die Jesusstatue liegt abgebrochen im Gras, das berichtet der Regionalfernsehsender TeleM1. Umso unguter ist das Gefühl, dass das Kreuz wohl nicht unter der Last der Jahre zusammenbrach, so Frau Gemeindeammann von Wölflinswil Barbara Fricker: «Es sieht leider danach aus, dass das Kreuz mutwillig zerstört wurde.»

Rund 10 000 Franken wird der Schaden die Gemeinde kosten. Es gibt keine Zeugen, niemand sah oder hörte etwas. Man hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Frau Gemeindeammann Fricker wäre es allerdings lieber, wenn sich die Täter selber melden würden: «Man fände bestimmt gemeinsam eine Lösung.»

Der Vandalenakt weckt Erinnerungen an die Zerstörung des Feldkreuzes auf dem Badener Kreuzliberg im Februar dieses Jahres. Dort hatten unbekannte das Holzkreuz mit einer mitgebrachten Säge zersägt.