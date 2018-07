Ein nächster Höhepunkt für Fans geschichtsträchtiger Autos folgt am Sonntag, 5. August. Dann findet die 3. AZ-Oldtimer-Tour statt. Die Fahrt führt einen Konvoi von 60 ausgewählten Oldtimern rund um den Kanton bis zum Ziel in Safenwil. Wo sich die Tour gerade befindet, kann online via Live-Tracker mitverfolgt werden – so kann man bequem zur richtigen Zeit an den Strassenrand stehen. Auf dem Areal des Classic Centers Schweiz von Emil Frey in Safenwil sind alle Interessierten ab 12 Uhr herzlich eingeladen, die Wagen zu besichtigen. Dazu gibt es Essenssände, einen Wettbewerb und das Emil-Frey-Museum ist geöffnet. (rio)